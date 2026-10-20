La classifica è brutta, ma la squadra è convinta che la nuova era Palladino sia sulla strada giusta, scrive oggi Matteo Dalla Vite su Gazzetta dello Sport.

Il Bologna prova dunque a ripartire dal primo tempo, giocato alla pari e meglio dell'Inter, con pressione e aggressione, ritmo e intensità, poi il calo netto a livello fisico nella ripresa. Palladino ha potuto lavorare durante la sosta sulla tattica e sulla condizione, ma c'è ancora da migliorare per poter reggere più a lungo. Quello di Palladino è comunque un Bologna 'sturm und drang', più verticale e più diretto rispetto a quello compassato di Tedesco. Adesso davanti al Bologna un tour di quattro partite che darà risposte, prima con Cagliari e Milan in trasferta, a seguire il Monza in casa, poi la trasferta di Parma e infine il match con l'Udinese al Dall'Ara. Qui arriveranno le risposte che Palladino cerca. E il mercato di gennaio? Per ora non se n'è parlato, ma per Dalla Vite servono risposte chiare in porta, a centrocampo e sulle ali.