Non solo Artem Dovbyk, ma anche Mikel Amondarain è ormai un enigma nel Bologna. L'argentino, prelevato in estate dall'Estudiantes per circa 10 milioni, è tuttora un oggetto misterioso.

'Una sola partita da titolare (a Napoli), neanche cento minuti complessivi in campo' scrive oggi il Corriere dello Sport su quello che sarebbe dovuto essere uno degli acquisti principali del mercato. Da un lato Raffaele Palladino sta dando spazio nell'undici titolare a soli due nuovi acquisti, Theate e Piccoli, dall'altro è un mistero lo scarso utilizzo di Amondarain, anche se il cambio di modulo impartito dal nuovo tecnico ha tolto una possibilità. I mediani sono infatti solo due, non esistono le mezze ali, e viene da chiedersi dove possa reinventarsi Amondarain in questo 3-4-2-1 per trovare maggior spazio. I titolari sono Ferguson e Pobega, dietro a loro ci sono Moro ed El Azzouzi, mentre i due giovani Amondarain e Libra vengono dopo. Palladino sembra aver scelto l'esperienza, almeno in questa fase.