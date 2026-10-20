Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli

Redazione TuttoBolognaWeb
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VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"

Prosegue la preparazione dei rossoblù in vista della partita di sabato contro il Cagliari. I ragazzi di Mister Palladino hanno svolto una seduta di allenamento mattutina a Casteldebole: attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. Allenamento differenziato in palestra per Riccardo Orsolini. In seguito a un risentimento accusato durante la partita contro l’Inter, Roberto Piccoli è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia destra, con tempi di recupero di 3 settimane.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27

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