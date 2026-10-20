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Ripartire dal primo tempo

Bologna sconfitto dall'Inter ma autore di un buon primo tempo. Da lì Raffaele Palladino può provare a ripartire. Questo il pensiero di Matteo Dalla Vite, collega di Gazzetta dello Sport, a Radio Nettuno Bologna Uno: "Rimpianti? Quando vedi i cambi dell'una e dell'altra e quando le gambe non girano serve pazienza. Quando la condizione durerà ottanta minuti il discorso cambierà. Ha ragione Palladino a ripartire dal primo tempo e lavorare affinché la gamba giri di più. Il gioco di Palladino assomiglia molto di più a quello di Italiano, con riaggressione e pressione, e per fare questo ci vuole gamba c'è poco da fare. Se non sei al top contro formazioni come l'Inter il gap emerge. Non vedo oggi motivi per disperarsi".

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