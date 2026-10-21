Antonio Raimondo è uno degli uomini copertina del Frosinone, capocannoniere della Serie A e autore di una tripletta nell'ultimo turno contro il Sassuolo. Prestazioni che non sono passate inosservate agli operatori del mercato.

Mentre i tifosi del Bologna lo rimpiangono, la Juve lo mette nel mirino, dato che dopo aver preso due seconde punte come Kolo Muani e Woltemade, ora medita un innesto nel ruolo di centravanti per gennaio: la richiesta di informazioni è partita. Per ora non ci sono stati contatti diretti con il Bologna, ma nella partita ci entra pure il Frosinone che dovrebbe accettare l'addio a gennaio. Il suo valore oggi è di 20 milioni di euro e il problea è che il Bologna, sottolinea Marcello Giordano, in estate ha investito 18 milioni su Piccoli, 6 su Enem e circa 5 milioni lordi per pagare l'ingaggio di Dovbyk.