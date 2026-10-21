Ingresso in grande stile per Matteo Darmian, scrive oggi in prima pagina il Corriere dello Sport: 'Mai più senza' è il titolo scelto dal quotidiano.

Arrivato da svincolato per sostituire Emil Holm, Matteo Darmian si è subito preso il Bologna: da jolly a intoccabile. Può fare l'esterno e il braccetto, infatti Palladino lo ha sistemato nella difesa a tre e la sua capacità di leggere il gioco ha convinto tutti. La parola d'ordine è duttilità, infatti avrebbe dovuto fare l'esterno, ma la sua sapienza calcistica, unita alla necessità di inserire un leader, lo hanno portato a coprire un buco nel ruolo di braccetto di destra. 'Per me è un professore' ha detto recentemente Palladino e in effetti le prime due partite sono state esemplificative: Darmian titolare in campo fino al 90'. Fisicamente, inoltre, è arrivato in forma, ma può ancora crescere e c'è margine dato che nel finale contro l'Inter ha patito un po ' la fatica