E' stato l'acquisto principale del mercato estivo ma fino a qui non ha mai giocato da titolare con la maglia del Bologna: adesso tocca ad Artem Dovbyk mandare un segnale.

Il Bologna prova a scuotere l'ucraino, scrive oggi Matteo Dalla Vite su Gazzetta dello Sport, perchè l'assenza di Piccoli porterà Palladino a ridisegnare gli equilibri dell'attacco, dovendo scegliere uno tra Jay Enem e proprio Artem Dovbyk. Gazzetta punta sull'ex Roma, preso proprio in estate per aumentare la quota gol dei centravanti dopo la partenza di Santiago Castro, ma finora è rimasto fermo a 100 minuti totali di utilizzo. Il suo arrivo è stato quasi imposto dal Bologna una volta che la Roma si era fissata di prendere Castro 'volete Santi? Dateci Dovbyk', in sintesi. Il Bologna era consapevole del percorso di recupero dal lungo infortunio e infatti durante la sosta la diplomazia ha fatto in modo che Artem rimanesse a Bologna, ma adesso Palladino non ha più tempo da perdere e ha bisogno del suo panzer ucraino. Forse a Cagliari ci sarà la prima titolarità.