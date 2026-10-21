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Bel primo tempo

Questo il pensiero di Fabio Bazzani di Dazn sul momento del Bologna a Radio Nettuno Bologna Uno: "Primo tempo palladiniano, buono, di ottima intensità e con una impronta marcata del nuovo tecnico. Nella ripresa c'è stato un calo, ma anche un innalzamento dell'Inter che ha fatto sembrare il divario più notevole. L'Inter quando alza i giri del motore mette sotto tutti perché ha una forza straordinaria. Credo che nel secondo tempo ci sia stata una via di mezzo tra la crescita dei nerazzurri e il calo dei rossoblù. Senza Piccoli? Perdi il giocatore che in questo momento stava facendo reparto e battagliando da solo contro la difesa. Dentro lo sviluppo del gioco lo servivi di frequente. Oggi il Bologna va molto diretto in verticale e il coinvolgimento della prima punta è basilare".

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