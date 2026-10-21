Il Bologna ha iniziato la stagione con qualche complicazione di troppo, figlia soprattutto di un mercato mal costruito fin dalle basi. Il progetto triennale fondato su Tedesco è durato appena qualche mese: l’allenatore italiano è stato esonerato il 16 settembre e al suo posto è stato chiamato Palladino. Secondo Nicolò Schira, i rossoblù a gennaio piazzerà tre colpi: un portiere, un difensore e un centrocampista.

Con l’ex Atalanta in panchina, il Bologna ha cambiato radicalmente il proprio modo di giocare, passando da un 4-3-3 a un 3-4-3. Questo cambio tattico ha messo in luce il vuoto lasciato da Remo Freuler, mai rimpiazzato a dovere. Oltre alla mancanza di un centrocampista creativo, il passaggio alla difesa a tre richiama necessariamente l’attenzione su un intervento nel reparto difensivo. Heggem non sta convincendo e, per completare numericamente il reparto, è stato reintegrato Casale, che dopo la sosta ha collezionato due presenze consecutive dal 1’. Infine, l’ultimo tassello da sistemare riguarda la porta. Il ballottaggio tra Skorupski e Pessina non ha dato i suoi frutti: entrambi i portieri sono stati complici di diversi errori finora. Per Pessina non si tratta però di una bocciatura: la giovane età lo rende in pole position per difendere i pali della porta rossoblù in futuro. Allo stesso tempo, il portiere polacco non dà più le stesse garanzie per il futuro e la società è pronta ad affiancare al portiere classe 2007 un altro profilo di maggiore esperienza, che possa garantire più sicurezza. Il Bologna dunque a gennaio interverrà per coprire le mancanze in porta, difesa e a centrocampo. Offrendo così a Palladino la giusta squadra per provare a risalire la classifica.