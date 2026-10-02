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L'ATTUALE STATO DI FORMA

Il classe 99' è sicuramente una delle principali sorprese, in negativo, di questo avvio per i rossoblù. Dopo i primi mesi, quelli della passata stagione, molto positivi, l'ex West Bromwich non sembra che l'ombra di se stesso, come messo in luce, nel caso ce ne fosse bisogno, con l'espulsione rimediata ad inizio ripresa nella sfida della Norvegia contro il Galles. Con quest'ultimi che proprio sugli sviluppi di quel calcio di punizione causato dal difensore del Bologna, hanno trovato il goal vittoria. Il fallo di ieri sera non è altro che il frutto di ingenuità e superficialità, due costanti che sembrano gravare sul gioco di una di quelle che doveva essere, almeno per le premesse di inizio stagione, la colonna portante della retroguardia. Se infatti da un parte della penisola scandinava, una gemma grezza, Eivind Helland, sta sbocciando, dall'altra ve ne è un altra sommersa dal freddo ghiaccio dei fiordi, Torbjorn Heggem.

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