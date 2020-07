Bologna, la sveglia non è suonata

Molto probabilmente il Bologna gioca domani e ci siamo sbagliati sul calendario, perché a San Siro non l’ho visto. Rossoblù non pervenuti contro il Milan e in una versione estiva da infradito che lascia perplessi, soprattutto dopo la grande reazione avvenuta contro il Napoli pochi giorni fa. Ritmi incessanti? Poche rotazioni? Può essere, ma a tutto c’è un limite e oggi è stato oltrepassato. Diciamo che la squadra sul pullman non è mai salita e in campo si sono viste le controfigure, gli stuntman dei film, mentre i veri attori erano in camerino in attesa di altre scene. Altrimenti non si spiega la pochezza vista contro un Milan sicuramente in forma ma non di certo in versione Barcellona.

