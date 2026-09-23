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Il tunnel da arredare

Se non riesci a uscire dal tunnel, arredalo. Oggi il Bologna è invischiato in zona retrocessione e deve accettare di non essere dove dovrebbe, senza smarrire la voglia di risalire. Il Bologna rischia sul serio di retrocedere? E' una domanda che inizia a serpeggiare, forse troppo presto e forse dovuta a una paura latente che abbiamo riscoperto. La risposta potrebbe essere 'no' - la squadra non è da Europa ma nemmeno da ultime tre posti - tuttavia oggi è necessario mentalizzarsi e calarsi nel fango, contestualizzare un presente che oggi impone una comprensione totale della difficoltà. Per uscire da questa brutta posizione di classifica bisogna per prima cosa non negarla, anche se le giornate sono solo cinque. Quando gli allenatori ripetono sempre 'non guardiamo la classifica' (frase detta sia da chi sta in alto e sia da chi sta in basso) cercano inevitabilmente di mantenere uno stato d'animo positivo all'interno del gruppo, ma a volte, per abbattere e superare un ostacolo, diventa fondamentale accettarlo e guardarlo per capire come è fatto e quali misure adottare per scavalcarlo.

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