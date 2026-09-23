Il mercato non dorme mai, si dice in questi casi, soprattutto per un club ora terzultimo in classifica. Giovanni Sartori era a visionare calciatori anche durante l'ultimo weekend di Serie A, in particolare ha assistito dal vivo al match tra Monza e Sassuolo.

Il direttore dell'area tecnica rossoblù sta dunque continuando a monitorare futuri o potenziali acquisti per gennaio o per giugno. In particolare, avrebbe sondato con attenzione tre giocatori della squadra brianzola. Secondo Sassuolonews, Sartori avrebbe seguito dal vivo Gustavo Varela, quattro gol in campionato, Eddie Kouadio, difensore in prestito dalla Fiorentina, e Jay Robinson, ala in prestito dal Southampton.