Il danese si ferma per un mese
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Raffaele Palladino dovrà fare a meno di Jens Odgaard per almeno un mese. Il danese non ci sarà alla ripresa del campionato contro il Lecce a causa di una lesione muscolare.
'In seguito ad un risentimento accusato ieri, Jens Odgaard è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia destra, con tempi di recupero di 4 settimane' comunica oggi il Bologna. La squadra, invece, si è allenata in mattinata agli ordini di Raffaele Palladino e del suo staff per una seduta di lavoro tattico. Anche domani i rossoblù si alleneranno alle 11 al centro tecnico.
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