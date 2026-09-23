Raffaele Palladino dovrà fare a meno di Jens Odgaard per almeno un mese. Il danese non ci sarà alla ripresa del campionato contro il Lecce a causa di una lesione muscolare.

'In seguito ad un risentimento accusato ieri, Jens Odgaard è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia destra, con tempi di recupero di 4 settimane' comunica oggi il Bologna. La squadra, invece, si è allenata in mattinata agli ordini di Raffaele Palladino e del suo staff per una seduta di lavoro tattico. Anche domani i rossoblù si alleneranno alle 11 al centro tecnico.