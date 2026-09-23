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Skorupski ne uscirà

Un errore a Bergamo, la riunione tecnica di Napoli, l'errore con il Torino. C'è un problema portiere a Bologna? Ne ha parlato Gianluca Pagliuca al Cor Sport: "Lukasz non è partito in maniera positiva, ma con l'esperienza e il carisma sono convinto che alla lunga ne verrà fuori. La sosta sarà provvidenziale per aiutarlo a recuperare. Oggi si vedono sistematicamente errori dei portieri; certo i due fatti contro Atalanta e Torino pesano ma bisogna ricordarsi che Skorupski viene da una stagione complicata a livello di infortuni".

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