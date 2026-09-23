I quattro gol in cinque partite hanno acceso i riflettori su Antonio Raimondo, attaccante classe 2004 in forza al Frosinone ma di proprietà del Bologna.

La giovane punta sta trovando spazio nella squadra di Alvini, dopo una serie di prestiti negli anni scorsi che non lo avevano visto protagonista, e la ribalta in Serie A può essere una buona notizia per il Bologna, che può puntare su di lui dal prossimo anno, oppure per il mercato, che già lo sta seguendo con interesse. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, su Raimondo avrebbe acceso i fari la Juventus di Giovanni Carnevali, che già in estate ha prelevato Lucumi. Oggi per Tranfermarkt il suo valore è di 7 milioni di euro, ma la valutazione è già in doppia cifra e può solo aumentare se la stagione continuasse a suon di gol. Il Bologna, dunque, dovrà stare attento.