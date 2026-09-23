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Da Valles...

Mercoledì 23 settembre è il giorno dell’equinozio d’autunno, che mette un punto all’estate e che, forse con qualche pensiero nostalgico o di rammarico, ci porta inevitabilmente a tirare le somme degli ultimi tre mesi, culminati nel peggior avvio dell’era Saputo a Bologna. In un’estate che ci ha accompagnato, tra mare e montagna, con temperature folli, i rossoblù hanno iniziato a Valles il ritiro precampionato. Tra nuovi volti in campo e in panchina, con l’arrivo di Tedesco, cresceva la curiosità attorno al nuovo ciclo che avrebbe accompagnato Bologna nei mesi a venire. Ma già a luglio si è iniziata a intravedere qualche piccola crepa. Nel precampionato sono arrivate diverse sconfitte, intervallate dai successi contro l’Iraklis e nel doppio test con il Cambuur, prima dell’esordio in Serie A con la sconfitta contro la Lazio.

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