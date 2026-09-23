Chissà cosa è successo l'anno scorso quando il Bologna ha deciso senza mezzi termini di cedere Emil Holm alla Juve. Non si sa, forse un cattivo rapporto con Vincenzo Italiano. Fatto sta che anche in bianconero lo svedese non ha trovato la sua dimensione e l'ennesimo infortunio muscolare gli ha fatto perdere il treno juventino e quello ancora più doloroso verso il mondiale. Oggi Holm è tornato a Bologna e ha già vissuto un cambio in panchina. Così il laterale a Fotbollskanalen.

"E' stato difficile, l'infortunio è arrivato nel momento peggiore. Ho perso i mondiali e la Juventus, ma ora sono tornato a Bologna e sto bene. Tedesco? Il mister era arrivato con buona energia, un ottimo allenatore e una persona gentile. E' stato uno choc il suo esonero anche perché non meritavamo certo di avere un solo punto dopo quattro giornate. Palladino? Viene dall'Atalanta, significa che è un buon allenatore".