Due errori e l'assenza dalla riunione tecnica pre Napoli. Quattro minuti, la quantifica oggi Luca Baccolini su Repubblica, sono quelli in cui l'allenatore è a colloquio con la squadra per i calci piazzati e Lukasz Skorupski non si sarebbe presentato.

Oltre a questo, successo prima del match al Maradona, il portiere è incappato in due gravi errori contro Atalanta e Torino, che al Bologna sono costati tre punti in classifica. Insomma, qualcosa si è rotto, scrive il quotidiano. I segnali parlano dunque di un portiere in difficoltà e il Bologna per recuperarlo si affiderà a Giorgio Bianchi, il preparatore dello staff di Palladino, che ha alle spalle più di 300 partite con la maglia della Cremonese. Saranno dunque tre settimane in cui il neo allenatore scelto al posto di Tedesco dovrà capire se mettere o meno in ballottaggio Skorupski e Pessina. 'Lukasz non è in discussione' ha detto Palladino dopo il Toro. Come andrà a finire?