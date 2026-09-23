Autonomia totale a Raffaele Palladino. Il Bologna darà carta bianca al proprio allenatore per uscire dalla crisi. La squadra è da recuperare sia a livello fisico che mentale e durante queste tre settimane di sosta toccherà all'allenatore agire sulle corte giuste.

La dirigenza, sostiene il Carlino, ha deciso di lasciare totale libertà a Palladino. Nessun colloquio con la squadra, sarà l'allenatore a intervenire dove e come vuole. Il primo caso riguarda ovviamente Lukasz Skorupski, che ha commesso due errori gravi tra Atalanta e Torino, più l'assenza alla riunione tecnica pre Napoli, col risultato che è tornato, dopo tra stagioni, nel mirino della critica. Palladino lo ha difeso nel post partita sabato ma durante la sosta valuterà se continuare con lui o se dare una occasione a Pessina. Difficile invece lavorare sulla difesa, sono rimasti solo Casale e De Silvestri, ma Palladino potrà comunque provare a recuperare i giocatori che fino a qui hanno reso meno, oppure quelli che hanno avuto infortuni come Orsolini, El Azzouzi e Dovbyk. Insomma, carta bianca a Palla.