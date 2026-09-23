'La scelta di Dovbyk' è il titolo scelto oggi dal Corriere dello Sport Stadio: ha rinunciato alla nazionale per recuperare condizione. Ora Palladino lo vuole pronto per la ripresa.

Il Bologna ha bisogno del suo centravanti arrivato per sostituire Santi Castro, ma fino a qui praticamente non lo ha avuto. Arrivato in ritardo di condizione dopo il lungo infortunio, Artem ha poi vissuto qualche noia muscolare dopo la partita col Sassuolo, saltando sia Napoli sia Torino. Durante la sosta, dunque, svolgerà lavoro con la squadra ma anche un programma personalizzato, perchè Palladino vuole schierare Artem titolare alla ripresa nel match di Lecce. Una scelta che ha fatto anche Dovbyk stesso, che ha rinunciato alla nazionale per rimanere a Bologna, nonostante la maglia dell'Ucraina sia la sua seconda pelle. 'A Casteldebole non vedono l’ora di avere il vero Dovbyk, tacciono e confidano che sia già da Lecce'.