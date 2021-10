CorSport – Si ferma Arnautovic e salta la nazionale

Marko Arnautovic, uscito acciaccato dalla sfida contro la Lazio, non risponderà alla convocazione della sua nazionale.

Come riporta il Corriere dello Sport, l'attaccante austriaco non risponderà alla chiamata della propria nazionale contro Far Oer e Danimarca per via di un problema muscolare rimediato nell'ultima sfida, lo annuncia lui stesso con un post sui suoi profili social. La speranza del Bologna e di Sinisa Mihaijlovic è quella di riaverlo a disposizione per la delicata trasferta di Udine, contando che il risposo forzato dalla nazionale possa permettergli di recuperare da questo sovraccarico muscolare con il quale conviveva da tempo e di cui lo staff medico del Bologna era a conoscenza, nonostante l'allenatore lo abbia sempre schierato dal primo minuto in tutte le partite del campionato: il rischio è che giocandoci sopra si possa peggiorare notevolmente la situazione, allungando i tempi di recupero. L'attaccante si sottoporrà nei prossimi giorni a esami strumentali, si teme una lesione, ma, in caso contrario, la speranza è quella di rivederlo in gruppo entro metà della prossima settimana in modo da averlo a disposizione per la partita contro l'Udinese, importantissima per una squadra che deve dare continuità alla vittoria interna contro la Lazio e confermarsi nella parte sinistra della classifica.