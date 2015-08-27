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Festa Bologna

I convocati di Napoli - Bologna

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Questo l'elenco dei convocati di mister Mihaijlovic per #NapoliBFC di domani. Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski. Difensori: Binks, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Medel, Theate.

Theate

Resto del Carlino - Prima convocazione in nazionale per Theate

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Sembra una favola, una storia da raccontare ai ragazzini delle serie minori, invece è realtà: Arthur Theate è atteso dalla prima convocazione in nazionale maggiore. Arrivato dall'Ostende nell'ultima…

Marko Arnautovic 4

CorSport - Si ferma Arnautovic e salta la nazionale

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L'unica nota stonata della perfetta orchestra rossoblù nel 3 - 0 contro la Lazio è l' infortunio di Marko Arnautovic, uscito claudicante a pochi minuti dalla fine del match. Come riporta il Corriere…

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Riapre la San Luca

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Come riportato da Repubblica, la Curva San Luca procede spedita verso la riapertura. Dopo un anno di chiusura, la curva sotto il Colle della Guardia potrà riospitare i tifosi rossoblù. I lavori di…

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Cacia si avvicina all'Ascoli, ora dipende da lui

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di Manuel Minguzzi Potrebbe finire all'Ascoli Daniele Cacia, dopo il no nella trattativa con il Pescara è rimasta aperta la pista marchigiana per l'attaccante rossoblù sfruttando la proroga di mercato…

Stadio_di_Marassi-_la_curva_Sud

Chi esordir&agrave; a Marassi?

L. Romandini

“Il nostro campionato inizia da Domenica prossima contro la Sampdoria”. Questa affermazione è stata ripetuta più volte nell'ambiente Bologna nella settimana passata anche dallo stesso Giaccherini in…

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Il Bologna batte la Primavera per 1-0: decide Destro

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La prima squadra del Bologna ha battuto questa mattina la Primavera di Colucci per una rete a zero, siglata da Mattia Destro. Molti i tifosi arrivati a Casteldebole per vedere gli uomini di Delio…

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Bologna, ecco i tuoi Bomber!

L. Romandini

Delio Rossi è un allenatore che le sue squadre le ha sempre impostate cercando palle veloci, inserimenti e spettacolo in area di rigore. È un allenatore capace di far segnare il proprio attacco, una…

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Giaccherini e Mounier ai blocchi di partenza

L. Romandini

Erano duecento i tifosi accorsi ieri a Casteldebole per il primo allenamento del Bologna post mercato. In assenza dei convocati in Nazionale come Taider e Ferrari e degli infortunati Oikonomou,…

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Serie A, le modifiche al calendario fino alla giornata 17

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Diverse modifiche al calendario del Bologna dalla settima alla diciassettesima giornata di campionato. La Lega Calcio ha diramato gli anticipi e i posticipi. I rossoblù torneranno al sabato in sei…

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Ferrari convocato da Di Biagio in Under 21

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Soddisfazione in casa Bologna. Il difensore Alex Ferrari è stato aggiunto alla lista dei convocati del ct Luigi Di Biagio per la gara in programma l'8 settembre contro la Slovenia. Il match del Mapei…

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Praet, nome non attuale

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di Manuel Minguzzi Pantaleo Corvino è a Milano e continua a ribadire ovunque che il mercato in entrata è terminato. Si lavora agli esuberi Cacia e Ceccarelli e poco altro. Vi avevamo riportato qualche…

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Ufficiale: Krivicic al Bologna

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Marko Krivicic è ufficialmente un giocatore del Bologna, il club rossoblù lo ha comunicato pochi minuti fa sul proprio sito ufficiale. Classe 1996, Krivicic, che vanta esperienze imporanti nel…

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Bologna- Sassuolo, le pagelle

G. Bianchi

BOLOGNA MIRANTE 6+. Di fatto compie una sola parata impegnativa, sulla punizione di Politano. Non può nulla sul goal, affidabile nelle uscite alte e basse. MBAYE 5+. Affaticato, non supera mai la metà…

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Falco: "Meritavamo di pi&ugrave;"

G. Bianchi

Esordio in serie A, per Filippo Falco, che ha giocato una partita decisamente buona ed è intervenuto ai microfoni della stampa nel post- partita: "Abbiamo fatto quello che ci aveva chiesto il mister e…

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Taider atteso stasera in citt&agrave;

M. Minguzzi

Mentre il Bologna lunedì tenterà l'assalto a Giaccherini (e forse una seconda punta) Pantaleo Corvino ottiene il ritorno di Saphir Taider con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto.

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Bologna-Sassuolo, i convocati

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Delio Rossi ha diramato l'elenco dei convocati per la gara di domani contro il Sassuolo. Il tecnico scieglie di preservare Gastaldello (ancora alle prese con il recupero dall'infortunio) e di…

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Non solo Mounier, Corvino su Papy Djilobodji

M. Minguzzi

La Francia si occupa di Bologna, o meglio, il Bologna pesca in Francia. Secondo i media d'oltralpe, il direttore sportivo rossoblù Pantaleo Corvino, dopo Anthony Mounier, avrebbe messo nel mirino un…

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Mounier: le cifre

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Il nuovo acquisto del Bologna Anthony Mounier è un attaccante esterno puro, mancino, rapido, scattante, veloce e in grado di saltare l'uomo. L'ultima stagione in Francia ce lo ha segnalato anche come…

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Oikonomou out per tre settimane

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Non ci sarà Marios Oikonomou sabato sera contro il Sassuolo, il difensore greco oggi non si è allenato per via di una lesione muscolare ai flessori della coscia destra. Oikonomou ha già iniziato le…

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Bologna, c'&egrave; Mounier

M. Minguzzi

Rinforzo in attacco per il Bologna. Pantaleo Corvino ha pescato in Francia, nella fattispecie a Montpellier dove il direttore sportivo rossoblù ha praticamente in mano l'attaccante esterno classe 1987…