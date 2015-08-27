Praet, nome non attuale R. TuttoBolognaWeb Redazione TuttoBolognaWeb 31 agosto 2015 - 14:11 31 agosto

di Manuel Minguzzi Pantaleo Corvino è a Milano e continua a ribadire ovunque che il mercato in entrata è terminato. Si lavora agli esuberi Cacia e Ceccarelli e poco altro. Vi avevamo riportato qualche…