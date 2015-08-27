I convocati di Napoli - Bologna
Questo l'elenco dei convocati di mister Mihaijlovic per #NapoliBFC di domani. Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski. Difensori: Binks, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Medel, Theate.
Questo l'elenco dei convocati di mister Mihaijlovic per #NapoliBFC di domani. Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski. Difensori: Binks, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Medel, Theate.
Giornata cruciale a Casteldebole per capire chi sarà della partita nel big match di sabato sera contro il Milan. La spia dell'allarme si è accesa per un fastidio al polpaccio sinistro avvertito da…
Sembra una favola, una storia da raccontare ai ragazzini delle serie minori, invece è realtà: Arthur Theate è atteso dalla prima convocazione in nazionale maggiore. Arrivato dall'Ostende nell'ultima…
L'unica nota stonata della perfetta orchestra rossoblù nel 3 - 0 contro la Lazio è l' infortunio di Marko Arnautovic, uscito claudicante a pochi minuti dalla fine del match. Come riporta il Corriere…
Niente vittoria e niente 40 punti per il Bologna, ma tra Mihajlovic e Saputo oggi ci sarà comunque l'incontro per parlare di futuro, prima che Joey nel pomeriggio riparta. L'auspicio del tecnico serbo…
Per parlare del difficile momento del Bologna abbiamo interpellato Marcello Castellini, per sei stagioni pilastro della difesa rossoblù e capitano della promozione conquistata nella stagione 2007/08.
259 partite e 14 gol in otto anni non si dimenticano facilmente, invece i professionisti sono chiamati a farlo soprattutto se cambiano squadra. Daniele Gastaldello ritornerà domenica a Genova, forse…
Come riportato da Repubblica, la Curva San Luca procede spedita verso la riapertura. Dopo un anno di chiusura, la curva sotto il Colle della Guardia potrà riospitare i tifosi rossoblù. I lavori di…
“Certi amori non finiscono … fanno dei giri immensi e poi ritornano …” Così Antonello Venditti nella sua canzone “Amici mai” descriveva alcuni rapporti. Il rapporto con Saphir Taider e il Bologna…
di Manuel Minguzzi Potrebbe finire all'Ascoli Daniele Cacia, dopo il no nella trattativa con il Pescara è rimasta aperta la pista marchigiana per l'attaccante rossoblù sfruttando la proroga di mercato…
“Il nostro campionato inizia da Domenica prossima contro la Sampdoria”. Questa affermazione è stata ripetuta più volte nell'ambiente Bologna nella settimana passata anche dallo stesso Giaccherini in…
La prima squadra del Bologna ha battuto questa mattina la Primavera di Colucci per una rete a zero, siglata da Mattia Destro. Molti i tifosi arrivati a Casteldebole per vedere gli uomini di Delio…
Delio Rossi è un allenatore che le sue squadre le ha sempre impostate cercando palle veloci, inserimenti e spettacolo in area di rigore. È un allenatore capace di far segnare il proprio attacco, una…
Cambio di rotta ormai noto, si passa al tridente offensivo puro per la mancanza di un trequartista di livello, ruolo che il mercato non ha offerto, o se l'ha fatto il prezzo del cartellino è stato…
Questa rivoluzione senza i soldi di Joey Saputo sarebbe stata impossibile. La rivoluzione rossoblù ha fatto segnare costi davvero elevati, da grande piazza. In questo mercato sono stati 18 gli…
Erano duecento i tifosi accorsi ieri a Casteldebole per il primo allenamento del Bologna post mercato. In assenza dei convocati in Nazionale come Taider e Ferrari e degli infortunati Oikonomou,…
Diverse modifiche al calendario del Bologna dalla settima alla diciassettesima giornata di campionato. La Lega Calcio ha diramato gli anticipi e i posticipi. I rossoblù torneranno al sabato in sei…
Soddisfazione in casa Bologna. Il difensore Alex Ferrari è stato aggiunto alla lista dei convocati del ct Luigi Di Biagio per la gara in programma l'8 settembre contro la Slovenia. Il match del Mapei…
di Manuel Minguzzi Pantaleo Corvino è a Milano e continua a ribadire ovunque che il mercato in entrata è terminato. Si lavora agli esuberi Cacia e Ceccarelli e poco altro. Vi avevamo riportato qualche…
Marko Krivicic è ufficialmente un giocatore del Bologna, il club rossoblù lo ha comunicato pochi minuti fa sul proprio sito ufficiale. Classe 1996, Krivicic, che vanta esperienze imporanti nel…
BOLOGNA MIRANTE 6+. Di fatto compie una sola parata impegnativa, sulla punizione di Politano. Non può nulla sul goal, affidabile nelle uscite alte e basse. MBAYE 5+. Affaticato, non supera mai la metà…
Esordio in serie A, per Filippo Falco, che ha giocato una partita decisamente buona ed è intervenuto ai microfoni della stampa nel post- partita: "Abbiamo fatto quello che ci aveva chiesto il mister e…
Mentre il Bologna lunedì tenterà l'assalto a Giaccherini (e forse una seconda punta) Pantaleo Corvino ottiene il ritorno di Saphir Taider con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto.
Delio Rossi ha diramato l'elenco dei convocati per la gara di domani contro il Sassuolo. Il tecnico scieglie di preservare Gastaldello (ancora alle prese con il recupero dall'infortunio) e di…
La Francia si occupa di Bologna, o meglio, il Bologna pesca in Francia. Secondo i media d'oltralpe, il direttore sportivo rossoblù Pantaleo Corvino, dopo Anthony Mounier, avrebbe messo nel mirino un…
Il nuovo acquisto del Bologna Anthony Mounier è un attaccante esterno puro, mancino, rapido, scattante, veloce e in grado di saltare l'uomo. L'ultima stagione in Francia ce lo ha segnalato anche come…
Non ci sarà Marios Oikonomou sabato sera contro il Sassuolo, il difensore greco oggi non si è allenato per via di una lesione muscolare ai flessori della coscia destra. Oikonomou ha già iniziato le…
Nuova sponsorizzazione per il Bologna, si tratta dell'azienda distributrice di energia Illumia. Leader nel settore energetico, Illumia, nata nel 2006, è una splendida realtà del territorio che…
Rinforzo in attacco per il Bologna. Pantaleo Corvino ha pescato in Francia, nella fattispecie a Montpellier dove il direttore sportivo rossoblù ha praticamente in mano l'attaccante esterno classe 1987…