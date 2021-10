Cor Sport – Problemi al polpaccio per Dominguez, ipotesi Medel avanzato

Ancora problemi a centrocampo in vista della sfida contro il Milan.

La spia dell'allarme si è accesa per un fastidio al polpaccio sinistro avvertito da Nico Dominguez, per cui saranno decisivi i prossimi allenamenti, anche se l'acutizzarsi del suo dolore, a due giorni dalla partita, non è di buon auspicio. Sinisa intanto prepara le contromisure: l'ipotesi più accreditata per ora vede l'avanzamento di Medel in mediana, che comporterebbe una nuova occasione per Binks in difesa. Sicuramente un sospiro di sollievo arriva dalle condizioni di Jerdy Schouten, il centrocampista olandese è tornato a svolgere, anche se solo in parte, un allenamento col gruppo, e anche per lui saranno decisivi i prossimi allenamenti per capire se sarà recuperabile per sabato, almeno per la panchina. L'emergenza numerica a centrocampo è stata sicuramente tamponata dall'arrivo di Nicolas Viola, anche lui però ha svolto soltanto una parte dell'allenamento, in attesa di trovare al più presto la condizione ideale.