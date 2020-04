Savic: “Chiusura in Italia troppo presto, questo non è vivere, è sopravvivere”

Intervistato dal Corriere di Bologna, l’ex giocatore di Virtus e Fortitudo, Zoran Savic, ha raccontato la sua quarantena: “Sono fermo in casa dal 13 marzo. Mai stato tanti giorni consecutivi con la mia famiglia, per questo non mi lamento. Qui a Barcellona le strade sono deserte da settimane. Non vedo nessuno, a parte le molte persone sui balconi o sui tetti che provano a fare esercizio fisico. Anche la mia attività negli Emirati è completamente ferma. Ho paura che ormai l’estate sia persa. Una cosa del genere non avrei mai immaginato di viverla. Ma non dobbiamo rassegnarci: ne verremo fuori”.

