Martini: “La Fortitudo mi piace se non c’è Aradori. Virtus? Vittoria prevedibile”

Ospite dell’edizione serale di Sportoday, Roberto Martini che ha fatto il punto sul basket bolognese analizzando le prestazioni di Virtus e Fortitudo. Ecco le sue parole:

“Virtus che marcia a pieno regime, è la seconda squadra del campionato per organico e soldi investiti e la vittoria di ieri contro Reggio Emilia era prevedibile. La Virtus non mi convince perché è troppo legata alla lettura dell’attacco e ha delle pause difensive abbastanza evidenti. È una squadra che deve stare sempre sul pezzo perché se si rilassa diventa un problema. Non mi piace il sistema di gioco di Djordjevic“.