Roberto Piccoli è un nuovo attaccante del Bologna. In mattinata ha svolto le visite mediche, ora è arrivata anche l'ufficialità. Confermata la formula di prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

Questa la nota ufficiale del club rossoblù: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Roberto Piccoli, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni".