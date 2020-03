Gandini: “16 maggio termine ultimo per riprendere la stagione di basket”

Intervistato da Stadio, Umberto Gandini ha parlato della dead-line per chiudere la stagione in corso: “Ci sono vari fattori perché abbiamo scelto il 30 giugno come dead-line. Innanzitutto quel giorno scadono i contratti dei giocatori. Poi per il clima, perché dipende se si giocherà a porte chiuse o meno e se i palazzetti saranno climatizzati o no. La ripresa degli allenamenti non può andare oltre il 16 maggio. Se oltre quella data non sarà possibile ancora allenarsi in gruppo, in sicurezza, sarà difficile riprendere con una competizione che abbia un senso”.

