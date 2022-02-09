1 di 5 Prossima scheda 1 di 5

Involuzione

E’ intervenuto Damiano Montanari ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno, durante la trasmissione “Pomeriggio Rossoblù”, per parlare della situazione critica della Fortitudo:

“L’unico raggio di luce è arrivato gli ultimi mesi nella trasferta a Napoli, quella contro Varese era più una sfida da dentro fuori. Fortitudo che è incappata nuovamente in questa involuzione psicologica e tecnica, non ha un atteggiamento sufficiente per guadagnarsi la stima tifosi. L’ allenatore non è seguito particolarmente dai giocatori a mio parere. La squadra è stata fatta malissimo per l’ennesima volta durante l’estate. Leggo sui social i malumori della piazza: è stato “messo in croce” il presidente che poi si è dimesso, i processi si facciano a fine anno, ma le dirette responsabilità sono di chi ha fatto questa squadra, non del presidente."

1 di 5 Prossima scheda 1 di 5