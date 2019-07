Allenamento differenziato per Erick Pulgar oggi a Neustift, il cileno è da poco arrivato in Austria dove ha raggiunto i suoi compagni e, prima di iniziare a lavorare, ha salutato i suoi compagni che già stavano lavorando sul campo. Pulgar è apparso sereno e sorridente. Per la cronaca, in questo momento stanno lavorando a parte Pulgar e Santander. Il Bologna resterà fino a venerdì a Neustift.

Video di Andrea Fanti (Radio1909).