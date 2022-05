Bfc – Quattro categorie del Settore giovanile alla fase finale

Gli straordinari risultati raggiunti dal Settore Giovanile rossoblù

L'Under 18 di Paolo Magnani dopo aver battuto l'Inter, spera di agganciare la Fiorentina al primo posto nell'ultima partita, ma si è già qualificata come seconda, nonostante un avvio di stagione molto difficoltoso seguito da una ripresa decisa, con una media di 2.2 punti, e con due giocatori totalmente in stato di grazia, Anatriello e Mazia, 41 gol in due. L'Under 17 invece ha chiuso prima nel suo girone con un punto di vantaggio sulla Juventus, squadra che affronterà nella finale scudetto. L'Under 16 di Luca Sordi, invece, affronterà il Vicenza nella fase finale, dopo aver chiuso il campionato come una delle migliori prime in classifica, con 16 vittorie e 2 sconfitte. Infine anche l'Under 15 di Juan Solivellas troverà la Juventus agli ottavi di finale, cercando di mantenere la striscia positiva della seconda parte di stagione, con 24 punti conquistati su 27 disponibili.