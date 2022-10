Zirkzee: “Molto contento di Bologna. Mi piacerebbe giocare con Arnautovic”

Presentato oggi a Casteldebole Joshua Zirkzee, attaccante classe 2001 arrivato in estate dal Bayern Monaco. Giunto soprattutto per affiancare Marko Arnautovic davanti, per il momento l'olandese ha giocato molto poco e in più c'è stato il cambio di tecnico da Sinisa Mihajlovic a Thiago Motta con annesso cambio modulo. Ma Zirkzee vuole conquistare spazio, le sue prime parole da giocatore rossoblù: