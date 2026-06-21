Il Bologna punta forte su Kwesi Sorotu Badori, mediano classe 2008 arrivato a febbraio come rinforzo per l'Under 18 che si è spinta fino alla finale del campionato contro l'Inter.

Il centrocampista si è distinto per tecnica e letture in mediana, agendo davanti alla difesa sia da regista sia da filtro nella fase difensiva, strappando gli occhi per personalità e capacità di leggere le varie situazioni di gioco. Badori ha convinto la dirigenza felsinea a puntare su di lui per il futuro e il riscatto è cosa fatta, come annunciato dal Berekum Chelsea Fc sulla pagina Facebook 'Siamo lieti di annunciare che il nostro calciatore, Kwesi Sorotu Badori, ha firmato un contratto a titolo definitivo con il Bologna al termine di un periodo di prestito coronato da successo.

Gli auguriamo ogni bene', il comunicato del club.