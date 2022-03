Ufficiale Hackett

Si è chiusa nella giornata di oggi la trattativa lampo per il tesseramento di Daniel Hackett con la Virtus.

I profili ufficiali social del club bianconero hanno ufficializzato la firma della guardia ex Cska Mosca, che dunque sarà a disposizione della Virtus sia in questo finale di stagione sia per l'annata 2022/2023.