Verso Bologna-Fiorentina, le possibili idee di Vigiani

In attesa di Thiago Motta, non sarà rivoluzione tecnica, anzi. Il 3-5-2 dovrebbe essere confermato ma le defezioni saranno due, Soumaoro che starà fermo un mese, e Sansone che ha un fastidio muscolare. Ecco che al fianco di Medel e Lucumi sarà scelto uno tra Posch e Bonifazi, mentre negli altri reparti ci saranno i veterani a guidare il gruppo. De Silvestri in fascia, Soriano tra le linee, Arnautovic davanti. A completare l'undici dovrebbero esserci Schouten e Dominguez in mezzo, Lykogiannis a sinistra e Orsolini al fianco di Arna.