Theate: “Bene mentalità e atteggiamento, è mancato il gol”

Il commento di Arthur Theate

Il pareggio per zero a zero tra Bologna ed Empoli non è da buttare per Arthur Theate che ha parlato a fine partita ai microfoni di Dazn:

"La sfida con l’Empoli non era facile anche per il momento che stiamo attraversando come squadra, ma da oggi volevamo iniziare un nuovo campionato - le sue parole - Abbiamo pareggiato con uno zero a zero, e almeno il fatto di non aver subito gol è molto importante per la testa. Siamo scesi in campo con fiducia, intensità e concentrazione ma non abbiamo fatto gol e se non segni non porti a casa i tre punti. La mentalità e l’atteggiamento però sono quelli giusti, sono sicuro che i gol arriveranno magari già dalla prossima gara.