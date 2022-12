Settore Giovanile – L’Under 18 batte il Napoli, l’Under 17 ferma la Juve

L’Under 17 allenata da Denis Biavati pareggia per 1-1 in casa della Juventus rimanendo a sole tre lunghezze dal primo posto occupato proprio dalla squadra bianconera e dal Parma, che ieri ha battuto il Genoa nell’altro scontro diretto al vertice. Un ottimo terzo posto alla fine del girone d’andata con sette vittorie e tre pareggi che fanno ben sperare in vista di un girone di ritorno che inizierà già nel prossimo weekend.