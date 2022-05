Roma-Bologna, la moviola: manca un rigore ai rossoblù

La moviola, manca un rigore per Orsolini

Se non c'è quello iniziale di Medel, il cileno rischia su un intercetto ma cadendo colpisce palla con il petto e il braccio è comunque in appoggio, e nemmeno quello di Hickey su Maitland, c'è forse un incrocio di gambe ma nulla per la massima punizione, è netto quello nella ripresa per trattenuta di Kumbulla su Orsolini. Il difensore si fa anticipare dall'attaccante e poi lo trattiene vistosamente per la maglia. Fabbri commette un errore e il Var, avendo l'arbitro sotto gli occhi l'azione, decide di non intervenire. Nel finale Barrow colpisce la traversa a tu per tu con Patricio, il guardalinee ha sbandierato l'offside ma dal replay la posizione sembra regolare.