Repubblica – Rossa (Macron): “Abbiamo puntato su una maglia un po’ a camicia”

Svelate ieri le nuove maglie del Bologna 2023/2024 con lo sponsor Saputo in primo piano e due manichini a Valles per esibirle al pubblico. Al momento la vendita è solo online, così come la presentazione della mattinata di ieri, ma l'entusiasmo è alle stelle e la località di Pusteria è stata presa d'assalto tra la sorpresa degli albergatori del luogo.

La nuova filosofia della casacca ufficiale è stata spiegata a Repubblica da Amedeo Rossa, 47 anni e in Macron dal 2003, ora a capo dell'ufficio stile: "Come sempre abbiamo cercato, anche stilisticamente, d’innovare. Quest’anno abbiamo puntato su una maglia tagliata un po’ a camicia, se nel 2022 c’eravamo ispirati a Gucci, oggi va molto Dior". Ma il lavoro dietro la produzione di una maglia è lungo e parte con tanto anticipo, spiega Iossa: "Fra le prime riunioni col club, per capirne le intenzioni, e l’arrivo del prodotto in negozio, passano circa 12 mesi, a volte anche qualcosina in più", le sue parole a Repubblica.