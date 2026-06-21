Da martedì il mercato del Bologna potrebbe entrare nel vivo. I dirigenti rientreranno domani dal matrimonio in Canada di Luca Saputo e dopo riprenderà quota la sessione estiva di rafforzamento.

Per il Corriere dello Sport Stadio, oltre a Fabio Miretti, il Bologna continua a pensare ad Alessandro Romano, svizzero classe 2006 della Roma e visto l'ultima stagione a La Spezia. I rossoblù lo seguono da un anno e l'estate scorsa la trattativa saltò, secondo il quotidiano, per colpa dei numeri, ovvero per la valutazione fatta dalla Roma sul giocatore. I giallorossi intendono fare una plusvalenza e toccherà al Bologna valutare se e quale tipo di investimento fare 'Tenendo anche presente come al tempo stesso Sartori e Di Vaio devono prendere una decisione entro il 30 giugno sul conto di Alessandro Romano, centrocampista svizzero della Roma, per il quale il club giallorosso è deciso a fare una plusvalenza' scrive il quotidiano.