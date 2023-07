Qui Valles – Prove di conclusioni ed esercitazioni di forza

Seduta pomeridiana a Valles sotto il sole, più caldo dei giorni precedenti, della Pusteria e sempre con circa 300 tifosi sugli spalti. Esercitazioni di forza e tecnica con la palla per il Bologna di Motta che poi si è diviso in due gruppi; da un lato esercitazioni di possesso palla con jolly, dall'altro prove di conclusioni a rete per gli Attaccanti.