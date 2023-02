Primavera, domani a Casteldebole c’è l’Hellas Verona

Dopo la vittoria per 3-2 contro la Roma, il centro tecnico di Casteldebole ospiterà la Primavera del Bologna per la sfida contro l'Hellas Verona. I giovani rossoblù di Luca Vigiani vogliono proseguire nel momento positivo e vincere ancora per avvicinarsi ai primi posti della classifica del campionato, al momento mantenuti dal Torino e dal Lecce.

Entrambe le squadre vengono da due vittorie: il Bologna ha battuto Cesena e Roma, l'Hellas si è ripreso con un netto 4-0 ai danni del Sassuolo. Gli scaligeri di Paolo Sammarco avevano infatti perso per 1-5 la sfida con la Sampdoria, e soprattutto non vincono in trasferta dal 31 ottobre. Il Bologna, settimo, stacca dal Verona sette punti e sei posizioni. In questo momento del campionato non si possono fare calcoli, perché c'è una classifica cortissima che non dà respiro a nessuno. Oltretutto mancherà anche Antonio Raimondi, il centravanti titolare della Primavera: è convocato da Thiago Motta per affrontare la Sampdoria sabato pomeriggio.