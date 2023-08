Motta: “A Torino con la nostra filosofia. Dominguez? Ci sta lavorando il club”

Non solo la Juve ma anche il mercato. Thiago Motta affronta dopo domani i bianconeri allo Stadium con il suo Bologna ma negli ultimi giorni di trattative la sua rosa si sta rivoluzionando. Arrivati Fabbian e Karlsson, la società sta per mettere a disposizione anche Kristiansen ma in uscita c'è sempre il rischio di perdere Nico Dominguez . Motta , però, delega alla società questa situazione:

"Ci lavora la società su Dominguez - le sue parole in conferenza stampa - Io conto su chi è presente e Nico lo è. Tutti devono dare il massimo per la squadra e c'è veramente bisogno di tutti in una partita importante come quella contro la Juve. Deve avere massima concentrazione sulla sfida". Se da un lato Dominguez non ha rinnovato il contratto dall'altro Orsolini ha prolungato il suo accordo fino al 2027: "Sa molto bene dove migliorare, a maggior ragione dopo il rinnovo perché le responsabilità saranno maggiori", il commento di Motta.