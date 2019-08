Mossini: “Pulgar alla Fiorentina? Salto di qualità economico, guadagnerà il doppio”

“La vicenda ha avuto una brusca accelerazione nelle ultime ore. Oggi Pradè era previsto alla presentazione di Lirola, ma non è andato per continuare i colloqui con l’agente di Pulgar. Evidentemente la Fiorentina deve trovare l’accordo con il giocatore, a quel punto verserà la cifra della clausola al Bologna e la società ora non può fare nulla se non che rinnovare nuovamente il contratto aumentando l’ingaggio e la clausola, magari anche a 20 milioni. Io ho sempre saputo che la clausola è di 12, che diventano 15 se la società che porta la l’offerta è tra le prime 25 del calcio europeo. Alcuni parlano di 10 milioni, se la clausola fosse da 12 milioni di dollari allora i conti tornerebbero.”

