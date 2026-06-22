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Jaden Philogene

Il Bologna sulle tracce di un nuovo Jonathan Rowe? Può essere. Gazzetta dello Sport segnala i rossoblù sull'esterno inglese classe 2004 Jaden Philogene dell'Ipswich Town. Il giovane attaccante, capace di giocare anche a tutta fascia, è specializzato sulla corsia di destra, come Rowe, e viene anche lui dalla Championship, come Johnny che aveva militato, prima del Marsiglia, al Norwich. L'ultima stagione di Philogene ha segnato numeri importanti con 13 gol e 2 assist in 36 partite totali e anche i costi sarebbero simili a quelli di Rowe, prelevato per circa 18 milioni di euro. Potrebbe diventare una alternativa in caso di cessione eccellente, ma per Gazzetta il dt Sartori continua a tenere il telefono spento per Jonathan.

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