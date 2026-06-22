E' il grande dilemma dell'estate: Jonathan Rowe resterà al Bologna? Ne ha parlato oggi il Quotidiano Sportivo/Resto del Carlino, sia delle possibili squadre pretendenti sia delle possibili cifre della trattativa.

Se a Gazzetta dello Sport il dt Giovanni Sartori aveva affermato di voler spegnere il telefonino per l'ala inglese, oggi Marcello Giordano parla di Aston Villa e Chelsea a caccia di un esterno, e forse anche il Besiktas di Italiano potrebbe recapitare una offerta. Ma quale sarebbe l'asticella oltre la quale sedersi al tavolo delle trattative? Per il Carlino, in caso di offerte di almeno 35-40 milioni sarebbe impossibile non sedersi e riflettere. Inoltre, sarà dirimente la volontà del calciatore, che ha un ingaggio da quasi due milioni di euro e con la necessità, senza gli incassi europei, di abbassare il monte ingaggi.