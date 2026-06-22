Si parla molto in questi giorni di un possibile asse tra Juventus e Bologna, complice l'arrivo in bianconero di Giovanni Carnevali, che ha un solido rapporto da tempo con Claudio Fenucci.

Miretti, Adzic, Joao Mario, sono alcuni dei nomi accostati ai rossoblù, mentre la Juventus sarebbe interessata a Jhon Lucumi. Sul colombiano, come noto, c'è attiva fino al 15 luglio la clausola da 28 milioni di euro e il Bologna non ha intenzione di cedere sotto prezzo il giocatore. La Vecchia Signora non si è spinta sopra i 20 milioni e prova a ottenere uno sconto proprio con qualche contro partita tecnica, così come la Roma, che potrebbe cedere Ndicka e nei discorsi per Alessandro Romano ha infilato Lucumi. La posizione del Bologna, secondo il Carlino, è netta: nessuno sconto. La valutazione di Lucumi è di circa 25 milioni di euro. Non a caso resta in corsa il Bournemouth che dopo il mondiale potrebbe mettere sul piatto proprio una cifra importante.