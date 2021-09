Mihajlovic: “E’ mancato atteggiamento, ma il primo colpevole sono io”

Critico verso l'atteggiamento della squadra Sinisa Mihajlovic nel post partita. La sconfitta di Empoli non è tattica, tecnica, ma di testa e mentalità. Le parole dell'allenatore serbo in conferenza stampa:

"Ne ho parlato tutta la settimana, anche stamattina, se non andiamo in campo con il giusto atteggiamento perdiamo - la sua analisi - Non credo nemmeno che il rigore di Arnautovic avrebbe cambiato la partita, eravamo troppo brutti. Loro hanno voluto più di noi la vittoria. Non abbiamo fatto quello che dovevamo fare".