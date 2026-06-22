Il Bologna prova dunque a tenere Santi Castro vendendo Thijs Dallinga e per il momento qualcosa attorno all'attaccante olandese si sta muovendo.

Per il Corriere dello Sport 'Ora come ora ha più mercato Dallinga di Castro, o meglio, per il momento l’attaccante argentino non ha richieste tali che possano ingolosire il Bologna', così l'indiziato a partire è l'olandese che qualche estimatore in Europa ce l'ha. Qualche società si è mossa per Thijs che dunque potrebbe essere ceduto e questo porterebbe il Bologna a trattenere Castro. Ma a quali cifre? I rossoblù starebbero chiedendo circa 10 milioni di euro e su Dallinga c'è di nuovo il Valencia, che lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto mentre il Bologna chiede l'obbligo. Su Thijs ci sarebbero anche Nizza e Lione di Ligue 1.