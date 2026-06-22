Domani lo stato maggiore del Bologna rientrerà in Italia dopo il matrimonio di Luca Saputo a Montreal e il mercato potrà entrare definitivamente nel vivo.

Il detonatore, secondo Gazzetta dello Sport, sarà Jhon Lucumi, che il Bologna è obbligato a cedere dopo quattro anni e un mancato rinnovo di contratto. Fino al 15 luglio c'è la clausola da 28 milioni di euro e su di lui ci sono Juve, Roma e Bournemouth: dalla cessione del colombiano il Bologna avrà il primo gruzzoletto che serve sul mercato in entrata. Con la Juve si parla anche di Fabio Miretti e Joao Mario, mentre a centrocampo, dove partirà Freuler, c'è in lista anche Peer Koopmeiners. Attenzione a Orel Mangala, che vuole tornare a lavorare con Tedesco e preme per sbarcare a Bologna. Dubbi? Le sue condizioni fisiche dopo un grave infortunio.